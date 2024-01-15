Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 65 yaşındaki erkek hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İslam Mahallesi'nde solunum sıkıntısı yaşayan hastanın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Hasta için yola çıkan ambulans, kapanan yolda ilerleyemeyince bölgeye paletli ambulans yönlendirdi.

Olumsuz hava koşullarına rağmen karla kaplı bölgede güçlükle mahalleye giden ekipler, ilk müdahalesini evde yaptıkları hastayı, ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

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