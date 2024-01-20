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        Ötücü kuğular ile göç dönemi geçen flamingolar kışı Van Gölü havzasında geçiriyor

        ÖZKAN BİLGİN - Araştırmalarla 240 kuş türünün kayıt altına alındığı Van Gölü havzası, Sibirya bölgesinden gelen ötücü kuğular ile bu yıl göç etmeyen flamingolara ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:50
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        Ötücü kuğular ile göç dönemi geçen flamingolar kışı Van Gölü havzasında geçiriyor
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        ÖZKAN BİLGİN - Araştırmalarla 240 kuş türünün kayıt altına alındığı Van Gölü havzası, Sibirya bölgesinden gelen ötücü kuğular ile bu yıl göç etmeyen flamingolara ev sahipliği yapıyor.

        Sulak alanlarıyla farklı türlerden binlerce kuşu bünyesinde barındıran Van Gölü havzası, yılın her döneminde bölgede konaklayan kuşlarla ilgi çekiyor.

        Her yıl ilkbaharda İran'ın Urmiye Gölü'nden Van Gölü havzasına gelen yüzlerce flamingo, bu yıl göç dönemleri geçmesine rağmen bölgede kalmaya devam ediyor.

        Van Gölü'nün Gevaş ilçesi kıyıları ile İpekyolu ve Tuşba ilçesi sınırlarında yer alan Erçek Gölü ve çevresindeki sulak alanlarda çok sayıda flamingonun göç etmediği gözleniyor.

        Sibirya ve kuzey bölgelerden kışı geçirmek için Van Gölü havzasına gelen ötücü kuğular da flamingolarla aynı bölgelerde konaklayarak doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbeden görüntüler oluşturuyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri kuşların konakladığı bölgelerde denetimler yapıyor, vatandaşları bilgilendiriyor.

        - "Olması gerekenden çok daha fazla flamingo var"

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine, bölgenin kuş türleri bakımından en zengin yerlerden biri olduğunu söyledi.

        Yılın her döneminde havzada farklı türlerin görülebildiğini belirten Adızel, göçmen kuşların göç yolculuğundaki en önemli noktalardan birinin bu bölge olduğunu vurguladı.

        Adızel, hem üniversitenin hem de DKMP 14. Bölge Müdürlüğünün bölgede sürekli çalışma yaptığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Yaptığımız araştırmalar neticesinde Van Gölü havzasında 240 kuş türünü net olarak belirlemiş durumdayız. Araştırmalar devam ettikçe sayı da artacaktır. DKMP Şube Müdürlüklerinin yaptığı kış ortası su kuşu sayımında da flamingo sayısının yüksek olduğunu gördük. Bunu da küresel ısınmanın bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Normalde bu kadar fazla sayıda flamingonun kalmaması gerekiyordu. Gevaş Göründü bölgesinde bile olması gerekenden çok daha fazla flamingo var. Rakamlar 180 ila 300 arasında değişiyor. Van Gölü havzası ve Erçek Gölü'nün diğer kesimlerinde de flamingolar var."

        Sibirya ve kuzey bölgelerden gelen ötücü kuğuların, bu yıl da kışı bölgede geçirdiğini kaydeden Adızel, "Ötücü kuğular havzamız için normalde kış türleridir. Sibirya bölgesindeki yaban kazlarıyla kuluçkaya yatarlar. O bölgelerin donmasıyla nispeten daha ılıman olan Van Gölü havzasına gelirler. Havanın ısınmasıyla tekrar kuzey bölgelerine doğru çekilirler. Onları korumalı ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamalıyız." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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