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        İpekyolu Belediyesi ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı

        Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi ailenin evinin onarımını yaptı, yardımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:22 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:07
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        İpekyolu Belediyesi ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı
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        Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi ailenin evinin onarımını yaptı, yardımda bulundu.

        İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman, Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerin düzenli olarak ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek taleplerini dinlediğini söyledi.

        İmkanları doğrultusunda ailelere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Kahraman, Hınar Yıldız'ın da kendilerine ulaşarak yardım talebinde bulunduğunu anlattı.

        Belediye görevlileriyle ailenin yaşadığı eve gittiklerini dile getiren kahraman, "Ev, 6 çocuklu bir ailenin yaşayabileceği durumda değildi. Kapılar ve camlar kırıktı ve ısınmıyordu. Evin ilk kontrolünü yaptık, ardından belediyemizin imkanlarıyla malzeme desteği sunduk. En büyük emek personel arkadaşlarımızındır. Evi kış şartlarında daha yaşanabilir bir hale getirdiler. Bundan sonra ailemiz daha iyi ortamda barınacak. Elimizden geleni yapmaya çalıştık." diye konuştu.

        Yıldız ise evinin çok kötü durumda olduğunu bildirerek, "Sesimi duyan İpekyolu Belediyesi görevlilerine teşekkür ederim. Evimi onardılar. Eşim kanser hastası ve 6 çocuğum var. Bize yardım eden herkesten Allah razı olsun." dedi.

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