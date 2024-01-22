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        Van'da öğrenciler yarıyıl tatilinde düzenlenen etkinliklerle eğleniyor

        Van'ın İpekyolu Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:19
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        Van'da öğrenciler yarıyıl tatilinde düzenlenen etkinliklerle eğleniyor
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        Van'ın İpekyolu Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Berivan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ekinliğe ilk ve orta okullarda eğitim gören öğrenciler katıldı.

        Çocuk oyunları, palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinliklerini izleyen çocuklar, keyifli dakikalar yaşadı.

        Etkinlik sonunda çocuklara hikaye ve boyama kitapları hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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