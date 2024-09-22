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        Van'da 180 beyin cerrahının katıldığı "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi Eğitim Kursu" sona erdi

        Van'da 180 beyin cerrahının katılımıyla düzenlenen "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi Eğitim Kursu" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:32
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        Van'da 180 beyin cerrahının katıldığı "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi Eğitim Kursu" sona erdi
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        Van'da 180 beyin cerrahının katılımıyla düzenlenen "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi Eğitim Kursu" tamamlandı.

        Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği ile Türk Nöroşirürji Derneğince otelde düzenlenen eğitim kursu 3 gün sürdü.

        Kursta 180 beyin cerrahı, sunum ve panellerde mesleki deneyimlerini paylaştı.

        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Aycan, gazetecilere etkinliği sorunsuz şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Toplantıların 25 yıldır düzenli olarak her sene farklı bir şehirde gerçekleştirildiğini belirten Aycan, şunları kaydetti:

        "Bu sene de Van'da düzenlenmiş olması bize gurur verdi. Kursumuz üç gün sürdü. Alanında uzman hocalarımız tarafından paneller ve sunumlar yapıldı. Avrupa Beyin Cerrahisi Derneği Başkanlığı ve Dünya Beyin Cerrahisi Başkanlığı yapacak hocalarımız da aramızdaydı. Onlar, tecrübelerini aktardı. Kursiyerlerimiz, önemli ameliyat videolarını izledi ve mesleğinde duayen hocalarına sorular sordu. Çok yararlı bir kurs oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        - "Kursta hem teorik hem de pratik bilgi verildi"

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Tehli de kursa gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "Kursta hem teorik hem de pratik bilgi verildi. Etkinliğimizi kursiyerlerin ilgisi, hocalarımızın enerjisi ve isteğiyle başarılı bir şekilde tamamladık." dedi.

        Azerbaycan'dan gelen doktor Sabina Ahmadlı da ilk kez Türkiye'de düzenlenen bir kursa katıldığını ifade ederek, "Eğitim, beklentimin çok üstündeydi. Epilepsi cerrahisi ile ilgilendiğim için ayrıca ilgimi çekti. Çok verimli geçti. Burası çok güzel bir şehir. Van'ın tarihi ve turistlik yerlerini gezeceğiz." diye konuştu.

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