Van'da farklı suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta farklı suçlardan gözaltına alınan 60 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Van'da geçen hafta farklı suçlardan gözaltına alınan 60 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-22 Eylül'de yürütülen çalışmalarda 72 bin 876 kişi ile 70 bin 65 aracın sorgulaması yapıldı.
Farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 60 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.