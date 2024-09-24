Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Ayanis'te bulunan savaş aletlerinin temizliğine başlandı

        MESUT VAROL - Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 37 yıldır kazı çalışmalarının yürütüldüğü Ayanis Kalesi'nde bu sene ortaya çıkarılan ve Urartuların "baştanrısı" Haldi'ye ithaf edilen 3 bronz kalkan ve 1 bronz miğferin temizliği yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayanis'te bulunan savaş aletlerinin temizliğine başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MESUT VAROL - Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 37 yıldır kazı çalışmalarının yürütüldüğü Ayanis Kalesi'nde bu sene ortaya çıkarılan ve Urartuların "baştanrısı" Haldi'ye ithaf edilen 3 bronz kalkan ve 1 bronz miğferin temizliği yapılıyor.

        Urartu Kralı II. Rusa tarafından Tuşba ilçesindeki Van Gölü'ne hakim tepeye inşa edilen, asırlar öncesinden bugüne ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle Urartu Krallığı'nın en görkemli yapılarından biri olan kalede, kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı'nın başkanlığında antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekiple sürdürülen çalışmalar, bu yıl Haldi Tapınağı'nın etrafında yoğunlaştırıldı.

        Urartularda yönetici sınıfın kullandığı düşünülen anıtsal mimari yapı grubunda yapılan kazılarda Urartuların "baştanrısı" Haldi'ye ithaf edilen 3 bronz kalkan ve 1 bronz miğfere rastlandı.

        Ayanis Bölgesi Arkeolojik Kazı ve Araştırma Merkezi laboratuvarında uzman ekip tarafından restorasyon, konservasyon (resim, heykel gibi sanat eserlerinin nesiller boyu özelliklerini kaybetmeyecek şekilde korunması işi) ve ön temizliğine başlanan buluntular, çalışmaların tamamlanmasıyla Van Müzesi'ne kaldırılacak.

        - "Bunlar, çok değerli eserler"

        Prof. Dr. Işıklı, AA muhabirine, bu yıl 3 katlı bir yapının zemin katında yürütülen çalışmalarda zengin bir buluntu grubuyla karşılaştıklarını söyledi.

        Buluntuların heyecan verici olduğunu anlatan Işıklı, "Kazılarda pişmiş toprakta 3 bronz kalkan, 1 miğfer ve Urartu çivi yazısıyla yazılmış yazıt parçaları bulduk. Bunlar, çok değerli eserler. Yazılı bilgi ve belge vermesi açısından çok önemli. Urartuların metal ve maden teknolojisinde ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından değerli eserler. Buluntular, tanrı Haldi'ye ithaf edilen bronz silahlardır." dedi.

        Urartularda çok tanrılı dinin hakim olduğunu ancak her şeyin tanrı Haldi etrafında şekillendiğini belirten Işıklı, şunları kaydetti:

        "Urartular, seferlere çıkan, ganimet ve vergiyle ekonomisini ayakta tutan bir devlet yapısına sahip. O yüzden askeri seferler, savaşlar, zaferler onlar için çok önemli. Tanrı Haldi bu savaş ve seferlerde krala ve ordusuna liderlik yapıyor. Kral da kazandığı zaferleri, başarıları tanrı Haldi'ye minnettarlığını silah sunarak yerine getiriyordu. Bu konuda en zengin buluntu grubu burada ele geçti."

        - "En iyi şekilde korunarak müzeye teslime dilecek"

        Kazılar devam ettikçe ortaya çıkarılan buluntularla tapınağın mimarisini, Urartu dönemi için taşıdığı önemi ortaya koyacaklarını ifade eden Işıklı, amaçlarının Ayanis Kalesi'ni kültürel miras çerçevesinde özel bir ören yeri statüsüne kavuşturmak olduğunu vurguladı.

        Yeni bulunan eserleri özenle koruduklarını dile getiren Işıklı, "Burası ilk müdahale alanı. Buluntular, yıkıntıların arasından toz ve toprakla beraber geliyor. İlk müdahalede toprak ve tozdan arındırıyoruz. Daha sonra fiziki müdahaleler, kimyasal ve mekanik temizlemeler yapılacak. Ardından eserler en iyi şekilde korunarak müzeye teslim edilecek." diye konuştu.

        - Kazılarda yazıt parçası da bulundu

        Kazıların yoğunlaştırıldığı bölgede savaş aletlerinin yanı sıra bir de yazıt parçası bulduklarını anlatan Işıklı, şunları söyledi:

        "Günümüzden yaklaşık 3 bin yıl önce bu topraklar yazı geleneğiyle tanışıyor. Urartular, krali bir devlet olma özelliği itibarıyla yazıyı belgeleme, depolama işlerinde çok kullanıyor. En çok krali ve dini içerikli yazıtlar çıkıyor. Bunlar birer propaganda yazıtı. Her kral yaptığı başarıları yazıyla ortaya koyuyor. Bununla ilgili elimizde çok fazla Urartu yazıtı var ama yeni bulduğumuz yazıt ilk kez tabaka bazalt üzerinde çıktı. Depo yapılarında ilk kez böyle bir yazıt parçası var. Bu yazıtın da uzmanlar tarafından tercümesi yapılacak."

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 7 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ayanis Kalesi'nde sürdürülen kazılarda Urartuların "baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 bronz kalkan ve 1 bronz miğferin ortaya çıkarıldığını açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Van'da piyasa değeri 66 milyon TL olan 22 adet külçe altın ele geçirildi
        Van'da piyasa değeri 66 milyon TL olan 22 adet külçe altın ele geçirildi
        Van'da 22 kilogram külçe altın ele geçirildi
        Van'da 22 kilogram külçe altın ele geçirildi
        Van'da farklı suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı
        Van'da selin zarar verdiği mahallede çalışmalar sürüyor
        Van'da selin zarar verdiği mahallede çalışmalar sürüyor
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 81 şüpheli yakalandı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 81 şüpheli yakalandı
        Van'da denetimlerde 89 araç trafikten men edildi
        Van'da denetimlerde 89 araç trafikten men edildi