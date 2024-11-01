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        Van'da bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Van'ın Başkale ilçesinde bazı alanların 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 20:38 Güncelleme: 01.11.2024 - 20:38
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        Van'da bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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        Van'ın Başkale ilçesinde bazı alanların 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçedeki Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe, Avcılar Tepe, Sivritaş Tepe, Tozlu Sırtı, Art Tepe, Uçdere, Bedi Sırtı'nda belirlenen koordinatlar arasında kalan alanların 2-16 Kasım tarihleri arasında 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgelere izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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