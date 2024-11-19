Van merkezli operasyonda sosyal medyada dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Van merkezli 3 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Van merkezli 3 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde bir kişinin, 4 Mayıs'ta beyaz eşya almak istediği kişinin hesabına 26 bin lira göndermesi sonucu yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlatıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucu 13 Kasım'da Van merkezli Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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