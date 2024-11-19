Van merkezli operasyonda sosyal medyada dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Van merkezli 3 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde bir kişinin, 4 Mayıs'ta beyaz eşya almak istediği kişinin hesabına 26 bin lira göndermesi sonucu yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlatıldı.