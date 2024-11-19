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        Van merkezli operasyonda sosyal medyada dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

        Van merkezli 3 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:00 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:00
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        Van merkezli operasyonda sosyal medyada dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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        Van merkezli 3 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde bir kişinin, 4 Mayıs'ta beyaz eşya almak istediği kişinin hesabına 26 bin lira göndermesi sonucu yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucu 13 Kasım'da Van merkezli Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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