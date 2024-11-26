Van İl Sağlık Müdürü Tosun'dan Aile Hekimi Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama

Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, yeni Aile Hekimi Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama yaptı.

Tosun, gazetecilere, yönetmelikle aile hekimiyle, aile hekimine kayıtlı kişileri daha sık bir araya getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Vatandaşların yönetmelik sayesinde hastalanmadan önce aile hekiminde tüm tetkik ve tedavilerini yaptırabileceğini ifade eden Tosun, "Daha önce ülkemizde bir aile hekimi 4 bin 500 nüfusa sahip olup bunların takip tedavilerini yapmaktaydı. Bu yönetmelikten sonra bu sayı 3 bin 500'e düşürüldü. Biz de ilimizde aile hekimleri birimlerinin nüfuslarını düşürmek için sıkı bir çalışma içindeyiz. Yatırımlarla yeni binalar inşa etmek, kiralık ya da satın alınabilecek binalarla yeni aile hekimi birimleri oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.