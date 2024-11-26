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        Van İl Sağlık Müdürü Tosun'dan Aile Hekimi Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama

        Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, yeni Aile Hekimi Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:57 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:57
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        Van İl Sağlık Müdürü Tosun'dan Aile Hekimi Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama
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        Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, yeni Aile Hekimi Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama yaptı.

        Tosun, gazetecilere, yönetmelikle aile hekimiyle, aile hekimine kayıtlı kişileri daha sık bir araya getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

        Vatandaşların yönetmelik sayesinde hastalanmadan önce aile hekiminde tüm tetkik ve tedavilerini yaptırabileceğini ifade eden Tosun, "Daha önce ülkemizde bir aile hekimi 4 bin 500 nüfusa sahip olup bunların takip tedavilerini yapmaktaydı. Bu yönetmelikten sonra bu sayı 3 bin 500'e düşürüldü. Biz de ilimizde aile hekimleri birimlerinin nüfuslarını düşürmek için sıkı bir çalışma içindeyiz. Yatırımlarla yeni binalar inşa etmek, kiralık ya da satın alınabilecek binalarla yeni aile hekimi birimleri oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Yönetmelikten sonra kamuoyunda bazı yanlış anlamaların olduğunu belirten Tosun, şunları kaydetti:

        "Aile hekimlerinin özellikle antibiyotik olmak üzere bazı ilaç yazma yetkilerinin alındığına dair yanlış bilgiler dolaşıyor. Bu yönetmelikle herhangi bir doktorun ilaç yazma özgürlüğünü engelleme durumu söz konusu değil. Uygun endikasyonda antibiyotik yazma hedeflenmektedir. Yanlış algılardan biri de aile hekimlerinin halk tarafından oylanması ve oylandıktan sonra da maaşlarının uygun görülmediği takdirde düşürüleceği yönünde. Aile hekimleri tüm kurumlarda olduğu gibi bir değerlendirmeye tabi tutulmakta. Bununda herhangi bir cezalandırıcı yönü yok. İl ortalamasının üzerinde olan aile hekimlerine bir teşvik uygulanıyor. Bu yönetmelikle amacımız bir kişinin aile hekimine yılda en az iki defa başvurmasını hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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