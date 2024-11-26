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        Van'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Van'ın Erciş ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:33
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        Van'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Van'ın Erciş ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca 81 ilde mali suçlara yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, Erciş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "tefecilik" yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Ekiplerce tespit edilen 6 ikamet ve 3 iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız silah, 60 fişek, 3 şarjör, çek tutanağı, 4 araç satış sözleşmesi (müştekinin borçlandırıldığı) ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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