Van'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerce tespit edilen 6 ikamet ve 3 iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız silah, 60 fişek, 3 şarjör, çek tutanağı, 4 araç satış sözleşmesi (müştekinin borçlandırıldığı) ele geçirildi.

Bu kapsamda, Erciş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "tefecilik" yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca 81 ilde mali suçlara yönelik çalışma yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.