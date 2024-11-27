Bahçesaray'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde eğitime bugün ara verildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde eğitime bugün ara verildi.
Bahçesaray Kaymakamlığından yapılan açılamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.
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