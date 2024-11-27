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        Bahçesaray'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:49 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:49
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        Bahçesaray'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde eğitime bugün ara verildi.

        Bahçesaray Kaymakamlığından yapılan açılamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

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