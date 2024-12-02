Van'da trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı

Sürücü ve yolculara kurallara uymaları konusunda da uyarıda bulunan ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen ve araçlarında kış lastiği olmayan 14 kişiye 81 bin 104 lira idari para cezası uyguladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Adilcevaz kara yolunda ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti.

Van'ın Erciş ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

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