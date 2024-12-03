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        Van'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 20:52 Güncelleme: 03.12.2024 - 20:52
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        Van'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kavuncu Mahallesi'nde Süleyman Çelik'e ait tek katlı evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede söndürülen yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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