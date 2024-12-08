Van ve İzmir'de, sosyal medya üzerinden şantaj yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

"Sosyal medya platformları ve arkadaşlık siteleri üzerinden ulaşılan mağdur erkekler ile kız çocuklarına görüntülü konuşma gerçekleştirdikleri, görüşmenin ilerleyen safhalarından mağdurlara ait müstehcen içerikli görüntüleri kayıt altına aldıkları, mağdurların aile fertlerine ait kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde elde etmek suretiyle mağdurlara şantaj yaptıkları tespit edilmiştir. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Van merkezli İzmir'de 5 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 cep telefonu, 10 SIM kart ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı."

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesince sosyal medya platformları ve arkadaşlık siteleri üzerinden müstehcen içerikli görüntüleri kayıt altına aldıkları mağdurlara şantaj yapanlara yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Van ve İzmir'de, sosyal medya platformları ve arkadaşlık siteleri üzerinden erkek ve kız çocuklarına şantaj yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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