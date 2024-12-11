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        Van'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Van'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Vali Ozan Balcı başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 22:07 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:07
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        Van'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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        Van'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Vali Ozan Balcı başkanlığında yapıldı.

        Valilik binasında yapılan toplantıda, kasım ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Balcı, huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Balcı, "Terörle mücadele faaliyetlerinde hemşehrilerimizin huzur ve güvenliği için terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine karşı mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam etmekte olup ilimizde terör örgütlerine yönelik 64 operasyonda 125 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 18 kişi tutuklandı." dedi.

        Kamu huzuru ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için kolluk birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Balcı, şunları kaydetti:

        "Belirtilen dönem içinde 236 mal varlığına karşı, 522 kişilere karşı, 108 hırsızlık ve 31 dolandırıcılık olayı meydana geldi. Kolluk güçlerimizin özverili çalışmaları sonucunda ilimiz genelinde geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 16, hırsızlık olaylarında ise yüzde 45 azalış gerçekleşti. Alınan tedbirlere rağmen ilimizde 376 trafik kazası meydana geldi. 220 kişi yaralanmış ve 202 vatandaşımız vefat etti. Trafik kazalarının önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için denetimlerde 131 bin 769 araç kontrol edilmiş, kontrollerde 15 bin 51 araç sürücüsüne, 15 bin 834 araca cezai işlem uygulanmış ve 800 araç trafikten men edildi."

        Balcı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında düzenlenen 322 operasyonda 133 göçmen kaçakçısı hakkında işlem yapıldığı, 1606 düzensiz göçmenin de yakalandığı bilgisini paylaştı.

        Narkotik suçlarıyla mücadelede 191 operasyon yapıldığını ifade eden Balcı, şöyle devam etti:

        "223 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele alanında vatandaşlarımızın farkındalığının artırılması ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi amacıyla 30 etkinlikte 1637'si anne ve anne adayı olmak üzere 4 bin 571 kişiye bilgilendirme yapıldı."

        Toplantıya, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve Van Gölü Sahil Güvenlik Grup Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Taner Cavaklı katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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