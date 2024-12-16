Van'da iki aile bireyleri arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı

Kaymakamlık koordinesinde jandarma ve emniyet ekiplerince mahalle ve hastanelerde güvenlik önlemi alındı.

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada iki aileden 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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