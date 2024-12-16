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        Van'da iki aile bireyleri arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı

        Van'ın Erciş ilçesinde husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 21:11 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:33
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        Van'da iki aile bireyleri arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı
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        Van'ın Erciş ilçesinde husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.

        Çelebibağı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Eser ve Gülsarı ailelerinin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada iki aileden 15 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı.

        Kaymakamlık koordinesinde jandarma ve emniyet ekiplerince mahalle ve hastanelerde güvenlik önlemi alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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