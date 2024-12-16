Van'da iki aile bireyleri arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı
Van'ın Erciş ilçesinde husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.
Van'ın Erciş ilçesinde husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.
Çelebibağı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Eser ve Gülsarı ailelerinin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada iki aileden 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaymakamlık koordinesinde jandarma ve emniyet ekiplerince mahalle ve hastanelerde güvenlik önlemi alındı.
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