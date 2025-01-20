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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:02
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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 12-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 7 terör örgütü PKK/KCK, 1 FETÖ ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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