Van'da terör soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 12-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 7 terör örgütü PKK/KCK, 1 FETÖ ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
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