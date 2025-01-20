Van'da terör soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 12-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 7 terör örgütü PKK/KCK, 1 FETÖ ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.