Başkale'de devrilen kamyonda hasar oluştu
Van'ın Başkale ilçesinde devrilen kamyonda hasar oluştu.
Van'ın Başkale ilçesinde devrilen kamyonda hasar oluştu.
Sürücüsü öğrenilemeyen 11 AS 744 plakalı kamyon, Kavurgalı Mahallesi yolunda devrildi.
Kimsenin yaralanmadığı kazada, kamyonda hasar oluştu.
Araç, belediye ekiplerince kaldırıldı.
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