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        Başkale'de devrilen kamyonda hasar oluştu

        Van'ın Başkale ilçesinde devrilen kamyonda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:37
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        Başkale'de devrilen kamyonda hasar oluştu
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        Van'ın Başkale ilçesinde devrilen kamyonda hasar oluştu.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 11 AS 744 plakalı kamyon, Kavurgalı Mahallesi yolunda devrildi.

        Kimsenin yaralanmadığı kazada, kamyonda hasar oluştu.

        Araç, belediye ekiplerince kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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