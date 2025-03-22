Van ve Bitlis'te 107 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 107 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 107 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışının etkili olduğu il merkezinde ise görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
- Bitlis
Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 100 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kentte dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 100 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.
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