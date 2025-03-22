Van ve Bitlis'te 107 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 100 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının etkili olduğu il merkezinde ise görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

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