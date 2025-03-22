Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van ve Bitlis'te 107 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 107 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van ve Bitlis'te 107 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL

        Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 107 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar yağışının etkili olduğu il merkezinde ise görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        - Bitlis

        Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 100 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 100 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

        Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşu Van'da teda...
        Bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşu Van'da teda...
        Yaz aylarında kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı
        Yaz aylarında kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı
        Van'da 143 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Van'da 143 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Van'da öğrencilere yönelik su bilinci etkinliği düzenlendi
        Van'da öğrencilere yönelik su bilinci etkinliği düzenlendi
        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Van'da down sendromlu öğrenciler gösteri yaptı
        Van'da down sendromlu öğrenciler gösteri yaptı