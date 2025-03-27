Van'da öğrencilere sıfır atık ve iklim değişikliği eğitimi verildi

Van Büyükşehir Belediyesi, çevre bilinci oluşturulması amacıyla kent genelindeki okullarda "Sıfır Atık, Enerji Tasarrufu ve İklim Değişikliği" eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığınca, öğrencilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Bu kapsamda okullara giden Çevre Mühendisleri, öğrencilere atıkların kaynağında ayrıştırılması, sıfır atık hareketinin desteklenmesi, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile ilgili konular hakkında bilgiler aktardı.

Çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirilmesinin hedeflendiği eğitimlerin ardından öğrencilere, atık malzemelerden dönüştürülerek elde edilen kuru boya ve boyama kitapları hediye edildi.