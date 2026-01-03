Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 630 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 630 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle kentte 217 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

İlçelerde de belediye ekipleri, sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

- Hakkari

Kentte son günlerdeki yağışların ardından kar kalınlığı il merkezinde 1 metreyi aştı.

Kar yağışının ardından il merkezi ve ilçelerde vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları temizlemeye başladı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar nedeniyle önceki gün kapanan 357 yerleşim yeri yolundan 185'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 172 köy ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, şehir merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Düşen çığlar nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca kara yolunda çalışma yapan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Hakkari-Van karayolunun Arslankaya Tüneli yakınında da yol genişletme çalışması yürütüyor. - Bitlis Kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar ve tipi nedeniyle 171 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karın ardından soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Bitlis'te, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor, belediye ekipleri de cadde ve sokakları temizliyor. Yolu kardan kapalı Çeltikli köyünde rahatsızlanan kalp hastası kadın, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kar yağışının etkili olduğu Tatvan ilçesinde ise dün depo olarak kullanılan bir iş yerinin çatısı çöktü. İçeride mahsur kalan bir vatandaş, yara almadan kurtarıldı. Beyaza bürünen ilçede ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.