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        Kadın bomba uzmanı, 8 yılda 100'ün üzerinde vakaya müdahale etti

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Türkiye'deki 5 kadın bomba uzmanından biri olarak Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru D.K.G., 8 yılda 100'ün üzerinde vakaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:22
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        Kadın bomba uzmanı, 8 yılda 100'ün üzerinde vakaya müdahale etti
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Türkiye'deki 5 kadın bomba uzmanından biri olarak Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru D.K.G., 8 yılda 100'ün üzerinde vakaya müdahale etti.

        Türk Polis Teşkilatı'na 15 yıl önce dahil olan D.K.G., polislik mesleğinin en riskli dallarından birinde kendini geliştirmek istedi.

        Bomba uzmanı olmaya karar vererek kurslara, uygulamalı ve teorik eğitimlere katılan, psikoteknik testlere tabi tutulan D.K.G., kendini geliştirerek 8 yıl önce Türkiye'de bu alandaki ilk kadın polislerden biri olarak göreve başladı.

        Vatandaşların güvenliği için ölümle yaşam arasındaki ince çizgide bomba düzeneklerini imha eden polis memuru, kritik müdahaleleriyle olası patlamaların ve saldırıların önlenmesine katkı sundu.

        Yurt içi ve yurt dışında katıldığı görevlerde 100'ün üzerinde vakaya müdahale eden, patlayıcı düzeneklerini etkisiz hale getiren D.K.G., cesareti ve başarısıyla hemcinslerine de örnek oldu.

        Türkiye'deki 5 kadın bomba uzmanından biri olan D.K.G'nin gerçekleştirdiği bombalı paket imha tatbikatını, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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