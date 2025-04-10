Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Van Sanayi Siteleri Temel Atma Töreni"nde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşakta en fazla çeşit ürünü en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülkedir." dedi.

Kariyer fuarının açılışının ardından organize sanayi bölgesindeki (OSB) tekstil fabrikalarını ziyaret eden Bakan Kacır, daha sonra Tuşba ilçesinde "Van Sanayi Siteleri Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Kacır, törende yaptığı konuşmada toplam 6 milyar lira yatırımla gerçekleşecek 635 iş yerlik yeni sanayi sitelerinin ülkeye, Van'a ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Son 22 yılda yakalanan siyasi ve ekonomik istikrarla Türkiye Yüzyılı'na güçlü şekilde adım attıklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın krizlerden ve daralmalardan geçtiği, belirsizliklerle sınandığı bir ortamda son 17 çeyrektir kesintisiz büyüyen ekonomimizle milli gelirimiz 1 trilyon 300 milyar dolara erişti. Yıllık ihracatımız geçtiğimiz ay 263,4 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Türkiye, gerek bölgesinde gerekse de dünyada emsal teşkil eden bir ülke konumuna erişti. 2002'den bu yana hemen her alanda büyük bir mesafe kat eden ülkemiz, üretimde ve teknoloji geliştirmede artık küresel bir merkezdir. Türkiye, Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşakta en fazla çeşit ürünü en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülkedir. Üretim gücümüzle yalnızca bölgenin değil dünyanın önemli tedarik merkezlerinden biriyiz artık."

Bu kazanımlarla yetinmeyeceklerini, ülkeyi Türkiye Yüzyılı'nda daha müreffeh ve güçlü bir ülke konumuna taşıyacaklarını vurgulayan Kacır, üreticileri her daim yüreklendirmeye, onları büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda var güçleriyle desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. - "Endüstri bölgelerimizi son 22 yılda ülke sathına yaydık" Bu yaklaşımın olmazsa olmaz unsurlarından birinin yatırımcılara çevre dostu ve planlı sanayi alanları sunmak olduğunu dile getiren Kacır, "Türk sanayisinin verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi büyümesinde öncü rol üstlenen organize sanayi bölgelerimizi, sanayi sitelerimizi ve endüstri bölgelerimizi son 22 yılda ülke sathına yaydık. Planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 48 bin hektardan 150 bin hektara yükselttik. Son 22 yılda sanayi gücümüzün lokomotifi OSB'lerimizin sayısını 191'den 366'ya çıkardık. OSB'si olmayan ilimiz kalmadı." diye konuştu. Geçen yıl eylül ayında OSB mevzuatında yaptıkları reform niteliğindeki değişikliklerle, sanayicilerin yatırım yerlerine erişimini kolaylaştırdıklarına dikkati çeken Kacır, kural bazlı, şeffaf bir yönetişim inşa edecek yeni modelle, her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB'lerde henüz yatırımcılara tahsis edilmemiş yatırım yerlerini çevrimiçi platformda başvuruya açtıklarını kaydetti.

İlk 6 ayda 160 OSB'de 11,5 milyon metrekare büyüklüğe sahip 1022 yatırım yeri için 2017 sanayicinin başvuru yaptığı bilgisini veren Kacır, şöyle devam etti: "34 OSB'de yaklaşık 27 milyon metrekare alan için 888 sanayicimiz ön tahsis başvurusu gerçekleştirdi. Ülkemiz sanayisini yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında, rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi kamuoyuyla paylaştık. Stratejimiz doğrultusunda, OSB'lerimiz ve endüstri bölgelerimizin toplam büyüklüğünü mevcut 150 bin hektardan 2030 yılına dek 350 bin hektara çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, bu alanların demir yolu ve liman bağlantılarını iyileştirerek sanayi ürünlerinin pazarlara daha etkin erişimini sağlayacak adımlar atacağız." - "KOBİ'lerde istihdamın korunmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz" KOBİ ölçeğindeki girişimlerin rekabet gücünü artıracak, ölçeklerini büyütmelerine olanak tanıyacak programlara da stratejilerinde geniş yer verdiklerini anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle tekstil, mobilya, deri ve giyim gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerde istihdamın korunmasını desteklemeye devam edeceğiz. Bizler zanaatın, mesleğin ve dürüstlüğün timsali olan esnafımıza ve KOBİ'lerimize can suyu olmayı, şehirlerimizin kalkınmasının da anahtarı olarak görüyoruz. Son 22 yılda Van ilimizde 18 binden fazla KOBİ'mize 4 milyar liradan fazla KOBİ desteği sağladık. Şehrimizdeki sanayi sitelerini, KOBİ'lerimizin ve esnaflarımızın mekansal ihtiyaçlarına bütüncül şekilde cevap veren güçlü altyapı ve üstyapıya sahip, ahilik kültürünü canlı tutan örnek üretim alanları olarak konumlandırıyoruz. Bu anlayışla 22 yılda 4 sanayi sitesini Van'da hizmete açtık." Sanayi sitelerine sağladıkları 872 milyon lira kaynakla 2 bin 600 ilave istihdam oluşturduklarını belirten Kacır, ülkenin doğuya açılan kapısı olan Van'ın kalkınmasının, ülke ekonomisi için adeta bir çarpan etkisi oluşturacağına inandıklarını ifade etti. Van'ın kalkınmasının bölgenin ve ülke sathının dengeli, daha dirençli bir yapı kazanması anlamına geldiğini kaydeden Kacır, şöyle konuştu: