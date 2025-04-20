Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Beyaz örtünün kalktığı meralar, yeniden koyun ve kuzuları ağırlıyor

        Van ve Muş'ta geçen hafta kar yağışı nedeniyle tekrar ağıllara alınan koyun ve kuzular, kar örtüsünün kalkmasıyla yeniden meralara çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 12:29 Güncelleme: 20.04.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyaz örtünün kalktığı meralar, yeniden koyun ve kuzuları ağırlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van ve Muş'ta geçen hafta kar yağışı nedeniyle tekrar ağıllara alınan koyun ve kuzular, kar örtüsünün kalkmasıyla yeniden meralara çıkarıldı.

        Bölgede geçen hafta etkili olan kar, ilkbaharla beraber binlerce koyun, kuzu ve büyükbaş hayvana ev sahipliği yapan meraları beyaza bürüdü.

        Çetin ve uzun geçen kış aylarında ağıllarda beslenen ancak havanın ısınmasıyla meralara çıkarılan koyun ve kuzular, kar yağışı nedeniyle yeniden ağıllara alındı.

        Bir haftadır geçim kaynakları sürülerini ağıllarda besleyen Van ve Muş'taki besiciler, kar örtüsünün kalkmasıyla yeniden ilkbahar tonlarına bürünen meraların yolunu tuttu.

        Hayvan varlığıyla bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden olan iki ilde, zengin floraya sahip meralar, ağıllardan çıkarılan binlerce koyun ve kuzuyla şenlendi.

        - "Her taraf yemyeşil oldu"

        Van'ın Gürpınar ilçesinde yıllardır hayvancılık yapan Mesut Şen, AA muhabirine, kırsalda kış mevsiminin zorlu ve uzun geçtiğini söyledi.

        Bu yıl ilkbaharın geç geldiğini belirten Şen, şunları kaydetti:

        "Kış boyunca saman, buğday ve arpa ile beslenen hayvanlarımız artık meralara çıktı. Her taraf yemyeşil oldu. Çobanlık zor bir meslek olsa da helalinden kazancımızı elde ediyoruz. Sorumluluğumuzda 1500 hayvan var. Çok şükür hava ısındı. Bu yıl kuzuları ilk defa anneleriyle meraya çıkardık. Kurt, ayı ve diğer yaban hayvanlarına karşı sürekli sıkıntılar oluyor. Biz de sürümüze sahip çıkıyoruz."

        İlkbaharın güzelliklerini yeniden yaşamaya başladıklarını ifade eden Muşlu besici Samet Kurtoğlu ise "6 aydır hayvanlarımızı ağılda besliyorduk. Bir süre önce hayvanları meralara çıkardık ancak kar yağışı etkili oldu. Hayvanlarımızı tekrar ağıllara almak zorunda kaldık. Havanın ısınmasıyla kar eridi. Koyunları bugün merada otlatmaya başladık. Bir süre merada otlattıktan sonra yaylaya çıkaracağız." dedi.

        Besici Kenan Çiftçi de "Geçen hafta kar yağdı ve hayvanlarımızı tekrar ahırlara almak zorunda kaldık. Şimdi hava güneşli. Meralardaki kar eridi. Bunu fırsat bilerek hayvanlarımızı yeniden meralarda otlatmaya başladık." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!

        Benzer Haberler

        Otomobil diğere çarptı; baba ve 2 kızı hayatını kaybetti
        Otomobil diğere çarptı; baba ve 2 kızı hayatını kaybetti
        Van'da trafik kazasında ölen baba ve iki kızı defnedildi
        Van'da trafik kazasında ölen baba ve iki kızı defnedildi
        Van'da otomobilin direğe çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Van'da otomobilin direğe çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Akdamar Adası'nda '3'üncü Badem Çiçeği Festivali' başladı
        Akdamar Adası'nda '3'üncü Badem Çiçeği Festivali' başladı
        Van'da "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali" başladı
        Van'da "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali" başladı
        Van'da AK Parti'li gençler, şehit kabirlerinde temizlik yaptı
        Van'da AK Parti'li gençler, şehit kabirlerinde temizlik yaptı