Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı

        Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:52 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, güvenlik güçleri, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, gece Yakıncak Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmada suya yerleştirilmiş 100 metrelik ağ ve 1 ton inci kefali ele geçirdi.

        Canlı oldukları tespit edilen balıkları suya geri bırakan ekipler, bölgede denetimlerine devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri

        Benzer Haberler

        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Filistin haritası koreografisi oluşturd...
        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Filistin haritası koreografisi oluşturd...
        Van'da parklarda temizlik ve onarım çalışması yapıldı
        Van'da parklarda temizlik ve onarım çalışması yapıldı
        Van YYÜ'den iki sporcu, muaythai şampiyonasında Türkiye birincisi oldu
        Van YYÜ'den iki sporcu, muaythai şampiyonasında Türkiye birincisi oldu
        Vanlılar, Vanspor'un maçını dev ekrandan izlendi
        Vanlılar, Vanspor'un maçını dev ekrandan izlendi
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü