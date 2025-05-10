Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı
Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı.
Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, güvenlik güçleri, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, gece Yakıncak Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmada suya yerleştirilmiş 100 metrelik ağ ve 1 ton inci kefali ele geçirdi.
Canlı oldukları tespit edilen balıkları suya geri bırakan ekipler, bölgede denetimlerine devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.