Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, güvenlik güçleri, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

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