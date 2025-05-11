Van'da kadın askerler, hastanede tedavi gören anneleri ziyaret etti
Van İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın askerler, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören annelerin gününü kutladı.
Van İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın askerler, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören annelerin gününü kutladı.
İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, hastaneye giden kadın askerler, birimleri ziyaret etti.
Yeni doğum yapan kadınlarla bir araya gelen askerler, sohbet ettikleri annelerin Anneler Günü'nü kutladı, karanfil ve hediyeler verdi.
Askerler, tedavi olmak için hastaneye gelen, sağlık sorunları nedeniyle yatarak tedavi gören annelerin de gününü tebrik etti.
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