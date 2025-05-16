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        Başkale'de "Kitap Van Projesi"nde başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde "Kitap Van Projesi" kapsamında en çok kitap okuyan öğrenci ve kursiyerler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:34 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:50
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        Başkale'de "Kitap Van Projesi"nde başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
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        Van'ın Başkale ilçesinde "Kitap Van Projesi" kapsamında en çok kitap okuyan öğrenci ve kursiyerler ödüllendirildi.

        Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, öğrenci ve Aile Destek Merkezi kursiyeriyle makamında bir araya geldi.

        Proje kapsamında en çok kitap okuyan öğrenci ve kursiyerleri ödüllendiren Erdoğan, kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çekti.

        Kitap okumayı teşvik etmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Kitaplar yalnızca bilgi kaynağı değildir. Kitaplar, hayal gücünü geliştiren, bireyi düşünmeye ve sorgulamaya teşvik eden en güçlü araçlardır. Her yaşta okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için hep birlikte çalışmalıyız." dedi.

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