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        Çevresi sarı çiçeklerle renklenen Van'daki Keşiş Gölü, ziyaretçilerini ağırlıyor

        Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı eteklerinde bulunan ve çevresi sarı çiçeklerle bezenen 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 15:46 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:56
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        Çevresi sarı çiçeklerle renklenen Van'daki Keşiş Gölü, ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı eteklerinde bulunan ve çevresi sarı çiçeklerle bezenen 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

        İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan göl, yeşilin, mavinin ve sarı çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla bugünlerde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Çok sayıda farklı kuş ve canlı türlerine de ev sahipliği yapan Keşiş Gölü, kentin yoğunluğundan ve iş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler, doğayla iç içe zaman geçirerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

        Doğaseverlerden Aliye Batur, AA muhabirine, Keşiş Gölü çevresinin açan çiçeklerle sarı renge büründüğünü söyledi.

        Doğayla iç içe güzel zaman geçirdiklerini belirten Batur, "Keşiş Gölü, sapsarı çiçekleri, masmavi gölü ve farklı kuş türlerine yaptığı ev sahipliği biliniyor. Buraya ilk defa geliyorum. Çok beğendim. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

        Arkadaşlarıyla gezmeye gelen Kader Yarıcı ise masmavi Keşiş Gölü'nün ve yeşeren arazilerle bütünleşen sarı çiçeklerin, seyrine doyumsuz manzara oluşturduğunu dile getirdi.

        Yarıcı, "Buranın güzel olduğunu daha önce duymuştum. Burayı görünce büyülendim. 2 bin 500 rakımda böyle bir tabiatın varlığı çok etkileyici. Burası herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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