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        Madde bağımlılığına karşı "anne kalkanı"

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Van'da binlerce anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:44
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        Madde bağımlılığına karşı "anne kalkanı"
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Van'da binlerce anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile bunların kullanımının engellenmesi için tüm imkanlarını kullanıyor.

        Polisler, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi ile de bağımlılığı önlemeye çalışıyor. Bu amaçla resmi kurumlar, üniversite, aile destek merkezleri, alışveriş merkezleri ve halkın yoğun bulunduğu yerlerde bilgilendirme faaliyetleri yapan, eğitimler düzenleyen polisler, ailenin koruyucusu olan anne ve anne adaylarını da bu konuda bilinçlendirmek için çaba gösteriyor.

        Anne adaylarına uyuşturucu ve uyarıcı madde çeşitleri ile sağlığa zararlarını anlatan ekipler, bağımlılığın erken fark edilebilmesi için çocukların davranışlarındaki değişiklikler, arkadaş çevreleri, fiziksel, sosyal ve psikolojik belirtiler hakkında bilgiler aktarıyor.

        Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle yıl başından bu yana yaklaşık 22 bin anne ve anne adayına ulaşan polis ekipleri, daha çok kişiyi bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Bu illeti vatandaş, polis el ele vererek bitirmeye çalışacağız"

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkez Büro Amirliğinde görevli polis memuru, AA muhabirine, çocukların ve evin koruyucusu olan anneler üzerinden bu eğitimlerin verildiğini söyledi.

        Bir çocuğu bile bağımlılıktan kurtarabilmenin kendilerine ödül gibi geldiğini belirten polis memuru, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır' sözünden hareketle ailenin koruyucusu olan annelerimize eğitim veriyoruz. Bir çocuğu kurtarmak bile bize büyük bir ödüldür. Açtığımız stantlar, dağıttığımız broşürler ve birebir eğitimlerimizle 5 ayda yaklaşık 22 bin ferdimize ulaştık. Elimizden geldiğince sene sonuna kadar ulaşabildiğimiz herkese ulaşıp bu illeti vatandaş, polis el ele vererek bitirmeye çalışacağız." dedi.

        - "Vicdani bir iş"

        İnsanların hayatına dokunmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren polis memuru, eğitim verdikleri annelerden biriyle uzun zaman sonra karşılaştıklarında yaşananları şu sözlerle aktardı:

        "Daha önce eğitim verdiğimiz yere tekrar gittiğimizde yanımıza bir kadın geldi ve bize sarılıp ağladı. 'Allah sizden razı olsun çocuğumu sizin sayenizde kurtardım' dediğinde o kadar gururlu hissettik ki kendimizi, sanki yüzlerce kilo uyuşturucu maddeyi yakalamaktan daha fazla bir gurur teşkil etmişti. Tüylerimiz diken diken olmuştu. Yaptığımız biraz da vicdani bir iş. Vatandaşımızın çocuğunu kurtarmak, onun verdiği hissiyat filmdeki süper kahramanların verdiği hissiyat gidiydi. Proje kapsamında özellikle annelerden istediğimiz şu, çocuklarla iletişim kurmaları, çocuklarını korumaları... Çünkü çocuğun anne, babaya ihtiyacı vardır."

        - "Çok güzel şeyler öğrendik"

        Eğitim verilen annelerden Hatem Akmaz da "Güzel bilgiler verildi. Uyuşturucu kullanan çocukların durumu, yasaklı maddeler, nasıl oldukları ve nasıl kullanıldığı konularında bilgiler verildi. Daha önce bilmiyordum. İki çocuğum var. Yüz yüze eğitim vermeleri çok iyi oldu. Anne olarak daha çok dikkatli olacağız." diye konuştu.

        Anne Şenay Kars da "Çok güzel şeyler öğrendik. Geçen yıl da aynı eğitimi dinlemiştim. İki evladım var. Allah muhafaza etsin herkesin başına gelebilecek bir durum. Bu durumla karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Bu tarz eğitimler devam ederse güzel olur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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