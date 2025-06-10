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        Van'da motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi öldü

        Van'ın Özalp ilçesinde motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:05 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:05
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        Van'da motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi öldü
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        Van'ın Özalp ilçesinde motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Özalp-Çaldıran kara yolunda D.E, idaresindeki 06 GC 5011 plakalı motosiklet, S.Ş'nin kullandığı 65 LA 820 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü D.E. ve yolcu E.E. hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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