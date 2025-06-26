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        Van'da 3 yılda inşa edilen 226 okulla eğitim altyapısı güçlendirildi

        EMRE ILIKAN - Van'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik tarafından 3 yılda 226 okul inşa edildi, yapımı devam eden 20 okulun da 2025-2026 eğitim öğretim yılında açılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:16
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        Van'da 3 yılda inşa edilen 226 okulla eğitim altyapısı güçlendirildi
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        EMRE ILIKAN - Van'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik tarafından 3 yılda 226 okul inşa edildi, yapımı devam eden 20 okulun da 2025-2026 eğitim öğretim yılında açılması hedefleniyor.

        Derslik başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi ve fiziki altyapının güçlendirilmesi amacıyla Van'da yapılan eğitim yatırımları devam ediyor.

        Özellikle okul öncesi eğitimdeki ihtiyacın karşılanması amacıyla tüm ilçelerde 140'a yakın anaokulunun inşa edildiği kentte, bölgenin en donanımlı eğitim kurumları da yapılıyor.

        Çalışmalar sayesinde şu ana kadar 226 okulun yapımının tamamlandığı Van'da, yapımı devam eden 20 okulun daha yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

        Bu yatırımlarla eğitim hayatına yeni başlayan çocukların okula erişiminin kolaylaştırılması, ilk ve orta öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi, branş liseleriyle öğrencilerin yeteneklerini geliştirmesi hedefleniyor.

        - "Eğitim birinci önceliğimiz"

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

        Eğitime ayrı bir önem verdiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle Van'da eğitim alanında çok güzel işler yapılıyoruz. Sonbaharda bitecek binalarla son 3 yılda 246 okulu kente kazandırmış olacağız, 140'ı anaokulu seviyesinde. Bu tür fiziksel yatırımlar aslında insana yapılan yatırım demek. Çocuklarımızın akademik başarısına, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sonbahar itibarıyla 246 okulumuz bitecek ve eğitim öğretime büyük katkı sağlamış olacağız. Görevimiz öğretmenlerimizi, eğitim camiamızı yüreklendirmek, desteklemek, problemlerini gidermektir. Eğitim birinci önceliğimiz. Güzel işler yapılıyor. Okullarımız, ilimize, çocuklarımıza, gençlerimize ve annelerimize hayırlı olsun."

        - "İnşaatlar bilimsel kurallara uygun inşa edildi"

        Okulların tam donanımlı inşa edildiğini vurgulayan Balcı, "Okullarımızın laboratuvarları bulunuyor. Öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştıracağını düşünüyorum. İnşaatlar bilimsel kurallara uygun olarak inşa edildi. Zemin etütleri, statiği, mimarisi, elektrik projeleri belirlenen standartlarda yapıldı. Mühendislerimiz gerekli kontrolleri yapıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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