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        Vanlı doğa fotoğrafçısı Deliçay'daki su kaplumbağalarını elleriyle besliyor

        NECMETTİN KARACA - Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, Van'ın Erciş ilçesindeki Deliçay'ın "sessiz sakinleri" su kaplumbağalarına elleriyle yiyecek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:26
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        Vanlı doğa fotoğrafçısı Deliçay'daki su kaplumbağalarını elleriyle besliyor
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        NECMETTİN KARACA - Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, Van'ın Erciş ilçesindeki Deliçay'ın "sessiz sakinleri" su kaplumbağalarına elleriyle yiyecek veriyor.

        Van Gölü'ne dökülen önemli akarsulardan Deliçay, yazın üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yanı sıra yılın her döneminde su kaplumbağaları ve yılan gibi birçok canlıya yuva oluyor.

        Doğa ve yaban hayatıyla ilgili fotoğraflar çeken 63 yaşındaki Coşar, sık sık geldiği akarsuyun kıyısında su kaplumbağalarını yanında götürdüğü yiyeceklerle besliyor.

        Coşar, AA muhabirine, su kaplumbağalarını gözlemlemek ve belgelemek amacıyla uzun zamandır çalışma yürüttüğünü söyledi.

        Kaplumbağaları görüntülerken aralarında dostluk geliştiğini belirten Coşar, "Yaklaşık 30 yıldır Van Gölü Havzası'nda fotoğraf çekiyorum. Özellikle vahşi yaşama ilişkin fotoğraflar çekiyorum. Bunun için de sürekli Balık Bendi'nin olduğu Deliçay'a geliyorum. Burada su kaplumbağalarına yiyecek veriyorum. İnsanoğlu ne yiyorsa onlara da onu veriyorum. Özellikle ekmek, karpuz ve çerez veriyorum." dedi.

        Su kaplumbağalarıyla sevgi bağı kurduğunu ifade eden Coşar, şunları kaydetti:

        "Onları ellerimle besliyorum. Aramızda bir muhabbet oluştu ve bu sevgiye dönüştü. Her buraya geldiğimde suyun kenarına gelip beni izliyorlar. Sanki beni tanıyorlar. Sadece kaplumbağalarla değil, tüm hayvanlarla ilişkilerim çok iyi. Kaplumbağaları beslemek için sık sık buraya geliyorum. İnsan sevgisini hissediyorlar. Benden zarar gelmeyeceklerini bildikleri için yanıma geliyorlar. Elimi suya koyduğumda parmağımı emiyorlar. Aramızda sevgi bağı var. Normal şartlarda insanları gördüklerinde kaçıyorlar ama benden kaçmıyorlar. Elimdeki yiyecekleri rahatlıkla yiyebiliyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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