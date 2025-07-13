Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "Işık Doğudan Yükselir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor

        Van'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Işık Doğudan Yükselir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "Işık Doğudan Yükselir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Işık Doğudan Yükselir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 2025 yılındaki yedinci durağı olan kentte, Van Müzesi'nde açılan sergide, İranlı sanatçılar Esmaeil Rashvand, Omid Rabbani, Sanaz Alborzi ve Reza Hemmatirad'ın yaptığı 16 eser sergileniyor.

        Sanatçıların, İslam sanatını çağdaş tekniklerle birleştirerek yaptıkları eserleri inceleyen ziyaretçilere, çalışmalar hakkında görevlilerce bilgi veriliyor.

        Giresun'dan ailesiyle gelen İsmail Artar, Van'ın güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Festival kapsamında düzenlenen sergiyi gezdiklerini belirten Artar, şunları kaydetti:

        "İslam sanatı kapsamında hazırlanan eserleri inceledik, bilgi sahibi olduk. Kültür Yolu Festivallerinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kültürel bir gezi için ailece Van'a geldik. Burada düzenlenen festival sayesinde kendimizi kültürel etkinliklerin ortasında bulduk. Güzel zaman geçiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

        Ziyaretçilerden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Turgut Hanoymak ise Van Kültür Yolu Festivalinin kentin tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti.

        Van'da bu tür etkinliklerin sıklıkla yapılmasını istediklerini dile getiren Hanoymak, "Herkesi festivale katılmaya davet ediyorum. Ziyaretçilere özellikle sergileri gezmelerini tavsiye ediyorum. Birbirinden güzel eserleri inceledik. Verimli zaman geçirdik." diye konuştu.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, 20 Temmuz'a kadar sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında etkinlikler düzenlendi
        "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında etkinlikler düzenlendi
        ASELSAN Tekno Macera TIR'ı Van'da
        ASELSAN Tekno Macera TIR'ı Van'da
        Vanlı besiciler 2 bin 700 rakımdaki yaylada otlu peynir üretiyor
        Vanlı besiciler 2 bin 700 rakımdaki yaylada otlu peynir üretiyor
        Şarkıcı Ebru Yaşar Van'da konser verdi
        Şarkıcı Ebru Yaşar Van'da konser verdi
        Van Kültür Yolu Festivali başladı
        Van Kültür Yolu Festivali başladı
        Van Kültür Yolu Festivali başladı
        Van Kültür Yolu Festivali başladı