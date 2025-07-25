Stajyer kadın kaptanlar Van Gölü'nde dümen başında

NEVZAT UMUT UZEL - Van Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Nisa Ersevinç ve Nisa Genç, Van Gölü'nde sefer yapan deniz otobüsünde staj görerek geleceğin başarılı kadın kaptanları olmak için çaba gösteriyor.

Çocukluk arkadaşı olan ve aynı sınıfta eğitim gören 17 yaşındaki Ersevinç ile Genç, Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki deniz otobüsünde staj yapıyor.

Okulda öğrendikleri bilgileri Van Gölü'nün mavi sularında pekiştiren öğrenciler, Van İskelesi'nden Akdamar Adası'na sefer yapan deniz otobüsünün kaptanlarından mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Haftanın 5 günü seferlere çıkarak dümen kullanma, halat bağlama konusunda becerilerini geliştiren, teknik bilgileri öğrenen kadın kaptanlar, yolculara da can yeleği kullanmanın önemi ve güvenlik önlemleri hakkında bilgiler aktarıyor.

Öğrencilerden Nisa Ersevinç, AA muhabirine, okulda da meslekte de kadınların sayısının yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

Mesleğin zor olduğunu fakat bu zorluklara rağmen kaptan olmak istediğini ifade eden Ersevinç, "Ben ve arkadaşımın hedefleri var. Bütün zorlukları göze alarak bu mesleği seçtim. Hedefim ilk önce polis olmaktı fakat mesleğimi tanıdıkça fikrim değişti. Mesleğime sıkı sıkı bağlıyım." dedi.

Hedefinin yurt dışında kadın kaptan olarak çalışmak olduğunu belirten Ersevinç, "Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki deniz otobüsünde stajımızı yapıyoruz. Kaptanlarımız bize bütün bilgi ve tecrübelerini aktarıyor, her şeyi öğretiyor. Daha önce 40 günlük stajımızı tamamlamıştık. Şimdi de 6 ay boyunca Van Gölü'nde dümen başında olacağız. Hedefim uzak yol vardiya zabiti olmak. Hem mesleğimi en iyi şekilde yapmak hem de örnek olmak istiyorum." diye konuştu. - "Mesleği öğrendikçe sevmeye başladım" Stajyer öğrenci Genç ise arkadaşının tavsiyesiyle Van Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih ettiğini dile getirdi. Daha önce farklı bir okulda eğitim gördüğünü anlatan Genç, "Okula başladığımda mesleği bilmiyordum fakat tanıdıkça sevmeye başladım. Şu an Van Gölü'nde stajımızı yapıyoruz. Seferlerimiz çok güzel geçiyor, sürekli adaya yolcuları götürüyoruz." diye konuştu.