        Van Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi

        Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerinde gümrük kaçağı malzeme ve 600 paket sigara ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 15:04 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:06
        Van'da gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar'ın Güzelsu ve Başkale'nin Çamlık mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde 600 paket gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

