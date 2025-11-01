Van'da gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar'ın Güzelsu ve Başkale'nin Çamlık mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerinde gümrük kaçağı malzeme ve 600 paket sigara ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.