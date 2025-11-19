İranlı heykeltıraş 350 kilogramlık hurda demirden "inci kefali" heykeli yaptı

ÖZKAN BİLGİN - Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, hurdacılardan topladığı 350 kilogramlık demirden 3 metre 30 santimetrelik "inci kefali" heykeli yaptı.

Türkiye'ye 2016'da gelerek Van'da yaşamaya başlayan 56 yaşındaki heykeltıraş Mutii, Tuşba ilçesindeki Marangozlar Sitesi'nde kurduğu demir doğrama atölyesinde heykeltıraşlık sanatını sürdürüyor.

Sıfır Atık Projesi'ne verdiği destekle tanınan ve daha önce Van Kedisi, Van Gölü Canavarı gibi birçok heykel yapan Mutii, üç ay önce Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin heykelini oluşturmaya karar verdi.

Hurdacılardan topladığı sacdan elde ettiği 3 bin pulu inşaat demiri ve araba motorlarının parçalarıyla kaynakla birleştiren Mutii, 2,5 ayda 3 metre 30 santimetre yüksekliğinde inci kefali heykeli yaptı.

Heykeltıraş Mutii, hazırladığı eserleri İpekyolu ilçesindeki Atatürk Sanat Galerisi'nde düzenlenecek sergide sanatseverlerin beğenisine sunacak.

- "Çok güzel tepkiler alıyorum"

Mutii, AA muhabirine, geçimini hurda malzemelerden yaptığı ürünleri satarak sağladığını söyledi.

Hazırladığı eserlerle şehrin tanıtımına katkı sunmaya çalıştığını belirten Mutii, şunları kaydetti:

"İnci kefali, bu şehrin en önemli değerlerinden biri. Yaptığım bu eserin özellikle turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir yere veya Van Gölü kenarındaki bir noktaya bırakılmasını çok isterim. Çünkü hem kente hem de sanatıma değer katacağını düşünüyorum. Bu heykeli yapmak için çok çabaladım. Yaklaşık 2,5 aydır bunu tamamlamak için uğraşıyorum. Toplamda 350 kiloya yakın sac parçası, inşaat demiri ve araç motorlarının parçalarını kullandım. Yüzeyini balığa benzetmek için sacdan 3 bin pul yaparak kaynakladım. Görenler çok beğeniyor. Çok güzel tepkiler alıyorum."

- "Kente değer katacak işler yapıyor"

Esnaf Şahabettin Faran ise "Mutii, gerçek bir sanatçı, ona sahip çıkılması gerekiyor. Hurdacılardan getirdiği demir parçalarına burada resmen hayat veriyor. Dükkanının önünden geçerken onu fark edenler önce duraksıyor, sonra gelip yaptığı çalışmayı izliyor, bilgi alıyor. Gerçekten çok güzel çalışmaları var. Kente değer katacak işler yapıyor." dedi.