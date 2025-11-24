Van'da baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan avukat tutuklandı

Van'da dün gece saatlerinde Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde çıkan silahlı kavgada vurulan otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler hayatını kaybetmişti.

Gözaltındaki diğer zanlı S.K. hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Bahçıvan Mahallesi'ndeki otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler'in hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından avukat B.K. ile ağabeyi S.K. gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından gözaltına alınan avukat tutuklandı.

