        Van Haberleri

        Van'da baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan avukat tutuklandı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından gözaltına alınan avukat tutuklandı.

        24.11.2025 - 11:13
        Van'da baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan avukat tutuklandı
        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından gözaltına alınan avukat tutuklandı.

        Bahçıvan Mahallesi'ndeki otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler'in hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından avukat B.K. ile ağabeyi S.K. gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan avukat B.K, adliyeye sevk edildi.

        Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan B.K, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Gözaltındaki diğer zanlı S.K. hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

        - Olay

        Van'da dün gece saatlerinde Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde çıkan silahlı kavgada vurulan otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından avukat B.K. ile ağabeyi S.K, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

