        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Milli Eğitim Müdürü Aras, 19 Eylül'deki bıçaklı saldırıda yaralanan öğretmeni ziyaret etti

        Van Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İpekyolu ilçesindeki bir okulda 19 Eylül'de yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan öğretmeni evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 23:13 Güncelleme: 24.11.2025 - 23:15
        Van Milli Eğitim Müdürü Aras, 19 Eylül'deki bıçaklı saldırıda yaralanan öğretmeni ziyaret etti
        Van Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İpekyolu ilçesindeki bir okulda 19 Eylül'de yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan öğretmeni evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Aras, 19 Eylül'de yaşanan saldırı sonucu yaralanan öğretmenin evine misafir oldu.

        Meslektaşına geçmiş olsun dileklerini ileten Aras, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

