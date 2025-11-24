Van Milli Eğitim Müdürü Aras, 19 Eylül'deki bıçaklı saldırıda yaralanan öğretmeni ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Aras, 19 Eylül'de yaşanan saldırı sonucu yaralanan öğretmenin evine misafir oldu.

Van Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İpekyolu ilçesindeki bir okulda 19 Eylül'de yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan öğretmeni evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

