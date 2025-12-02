Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 02.12.2025 - 17:00
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Oğulveren Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 60 kilogram skunk ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

