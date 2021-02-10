(Özel) ‘Tığın Sultanları’ sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürdü ‘Tığın Sultanları’ oyuncak bebek yaparak fuarlara hazırlanıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) ‘Tığın Sultanları’ sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürdü ‘Tığın Sultanları’ oyuncak bebek yaparak fuarlara hazırlanıyorlar

İHA

(Özel) ‘Tığın Sultanları’ sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürdü ‘Tığın Sultanları’ oyuncak bebek yaparak fuarlara hazırlanıyorlar

Van’da ‘Tığın Sultanları’ olarak bilinen Berfin Bahçeci ve Ayşe Bahçeci, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evde kalma zamanlarını fırsata dönüştürerek oyuncak bebek yapıyor.
İpekyolu ilçesinde ikamet eden ve Tığın Sultanları olarak bilinen Berfin Bahçeci ile yengesi Ayşe Bahçeci, yıllardır organik bebek (amigurumi) yaparak hem çocukları sevindiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Yaklaşık bir yıldır Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evde kaldıklarını ifade eden Tığın Sultanları, bu zamanı fırsata dönüştürdüklerini söylediler. Yaklaşık 3 yıldır yengesi Ayşe Bahçeci ile birlikte organik bebek yaptıklarını ifade eden Berfin Bahçeci, “Evde olduğumuz süre içerisinde, özellikle pandemi döneminde bu çalışma bize sabır oldu. Çocukluğumdan kalan bir özlemdi. Çünkü daha önce hiç bebeğim olmamıştı. Ayrıca zor bir süreçti. Bu pandemi döneminde evde kaldığımız için hem kendimize hem ailemize katkımız olsun hem de sabrımız gelsin diye oyuncak bebekler yaptık. Ortaya çok güzel şeyler çıktı. Çocukları sevindirme adına çok mutluyum” dedi.
Daha önce yaptıkları oyuncak bebekleri çevrelerine ve arkadaşlarına hediye ettiklerini belirten Bahçeci, “Bu şekilde kendimizi tanıttık. Bunun dışında geçen sene fuarlara katıldık. Orada ailesi ile gelen her çocuk standımıza bakıyordu. Bizler de hiçbir çocuğu kırmadan, olan imkanlarıyla kendilerine oyuncak bebek verdik. Onları mutlu etmek, sevindirmek istedik. Çünkü onların o sevinci, benim çocukluğumdaki sevinçti, mutluluktu” ifadelerini kullandı.
İlk olarak Van Gölü canavarı, Van kedisi ve Van balığının oyuncaklarını yaptıklarının altını çizen Bahçeci, “Fuarlarda Van’ımızı temsil eden Van Gölü canavarını, Van kedisini ve Van balığını yaparak sembol olarak standa bıraktık. İlgi gösteren halkımız siparişler verdi. Bunun yanında çizgi film karakterleri ve özellikle Van’da gelin adaylarımız oyuncak gelin taleplerinde bulundular” diye konuştu.
Bir oyuncak bebeği 5 ya da 6 gün içerisinde örebildiklerini de sözlerine ekleyen Bahçeci, “Bir bebeği yapmak özellikle rengarenk yaparsak eğer 5 6 adet renk ipimizin ve boncuk elyafın olması lazım. Nasıl bir yemeği yaptığımız zaman sevgiyle yapıyorsak, bu bebekleri de sevgiyle yaptığımız için ortaya çok güzel şeyler çıktı. Bu oyuncak bebekler, organik ve doğal olduğu için çocuklarımız rahatlıkla eline alıp oynayabilirler. Makinede yıkanılabilir ve hiçbir sakıncası yoktur. Özellikle bu pandemi döneminde ailelere bu bebekleri tavsiye ediyorum. Bu anlamda bütün kadınlara sesleniyorum. Lütfen bu pandemi döneminde zamanımızı güzel değerlendirelim ve faydalı şeyler yapalım” dedi.
Oyuncak bebeklerin tamamen organik olduğunu dile getiren Ayşe Bahçeci ise boş zamanını oyuncak bebek yaparak değerlendirdiğini dile getirerek, “Bunlar sağlıklı bebekler. En güzel ipi, en güzel elyafı alıyoruz ve en güzel şekilde nakışlıyoruz. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Aileler çocuklarına oyuncak olarak en sağlıklı oyuncağı almış olurlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nesli tehlikede olan yaban hayvanları tahnitle gelecek nesillere aktarılacak Prof. Dr. Lokman Aslan: “Tahnit edilen her hayvanın bir hikayesi var”
YEREL HABERLER Nesli tehlikede olan yaban hayvanları tahnitle ...
Van’da 246 kilo eroin ele geçirildi Van polisinden uyuşturucu paketleriyle ‘uyuma’ ve ‘2023 uzay’ yazıldı
YEREL HABERLER Van’da 246 kilo eroin ele geçirildi Van polisinden ...
Vali Bilmez: Van, koronavirüs risk haritasında en iyi 5 il arasında
YEREL HABERLER Vali Bilmez: Van, koronavirüs risk haritasında en iyi ...
AK Parti Van milletvekillerinden Bakan Yardımcısı Denemeç’e ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Van milletvekillerinden Bakan Yardımcısı ...
Başkan Vekili Aslan: “Bütün sokaklara dokunmayı düşünüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan: “Bütün sokaklara dokunmayı ...
Kadın girişimciler tek çatı altında buluşuyor
YEREL HABERLER Kadın girişimciler tek çatı altında buluşuyor
Çaldıran’da mahalle muhtarıyla istişare toplantısı
YEREL HABERLER Çaldıran’da mahalle muhtarıyla istişare toplantısı
Van Büyükşehir Belediyesinden kursiyerlere yangın ve deprem eğitimi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden kursiyerlere yangın ve ...
Van’da 500’den fazla yaban hayvanı tedavi gördü
YEREL HABERLER Van’da 500’den fazla yaban hayvanı tedavi gördü
Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı
Korona virüs YEDAM’a ilgiyi arttırdı
YEREL HABERLER Korona virüs YEDAM’a ilgiyi arttırdı
Van’da 11 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 11 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
YEREL HABERLER 'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran ...
Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için mülakat tarihleri belli oldu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için ...
VASKİ ekiplerine çirkin saldırıya 3 tutuklama
YEREL HABERLER VASKİ ekiplerine çirkin saldırıya 3 tutuklama
Van İnternet Medyası Birliği kuruldu
YEREL HABERLER Van İnternet Medyası Birliği kuruldu
Erciş’te drone ile tespit edilen sokak hayvanları beslenerek aşıları yapıldı
YEREL HABERLER Erciş’te drone ile tespit edilen sokak hayvanları ...
Kargalar tarafından yaralanan Kızıl Şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kargalar tarafından yaralanan Kızıl Şahin tedavi ...
VAHATUDER Zeve Şehitliğine gereken ilginin gösterilmesini istedi
YEREL HABERLER VAHATUDER Zeve Şehitliğine gereken ilginin ...
Islah edilen deredeki onlarca su kaplumbağası sulak alana taşındı
YEREL HABERLER Islah edilen deredeki onlarca su kaplumbağası sulak ...
Erciş'in 30 yıllık içme suyunu karşılayacak proje tamam
YEREL HABERLER Erciş'in 30 yıllık içme suyunu karşılayacak proje ...
Milletvekili Karaduman’dan, Bakan Karaismailoğlu’na ‘Güzeldere Tüneli’ sorusu
YEREL HABERLER Milletvekili Karaduman’dan, Bakan Karaismailoğlu’na ...
VASKİ, Erciş’in içme suyu projesini tamamladı 20 Milyon Euro'ya inşa edilen Erciş Işıklı İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete başladı 30 yıl boyunca Erciş’in su ihtiyacını karşılayacak olan proje ile ilçeye de 226 kilometre şebeke ve isale hattı çekildi
YEREL HABERLER VASKİ, Erciş’in içme suyu projesini tamamladı 20 ...
Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a tam donanımlı 14 ambulans