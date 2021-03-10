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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vekili Aslan: “Çevre yolu Van'ın gelişmesi açısından çok önemlidir”

İHA

Başkan Vekili Aslan: “Çevre yolu Van'ın gelişmesi açısından çok önemlidir”

Van'da on yıl gibi bir süredir yapılması beklenen ve son iki yılda ise bitirilmesi için yoğun çaba sarf edilen çevre yolu ile ilgili yeni bir adım daha atıldı. Yaşanan gelişme ile İpekyolu etabına ait imar uygulamaları da askıya çıktı.
İpekyolu ilçe sınırları içerisinde geçen çevre yolu güzergahının açılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan Van Çevre Yolu ve Civarı Revizyon İmar Planı son etabı olan İpekyolu ilçe etabına ait imar uygulamaları (18. madde) itirazlardan sonraki son durumu bakanlık tarafından gönderilerek Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 09.03.2021 tarihi itibariyle askıya alınarak ilan süreci başladı. Van çevre yolu ile ilgili önemli gelişmeyi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı resmi twitter hesabından duyurdu. İmar çalışmalarında son etabın askıya çıktığını ifade eden Atlı, "Van Çevre Yolu ve Civarı Revizyon İmar Planının son etabı olan İpekyolu etabımıza ait imar uygulamaları (18. madde) Bakanlığımız tarafından gönderilmiş olup müdürlüğümüzde askı süreci başlamıştır" dedi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da, çevre yoluyla ilgili son zamanlarda olumlu gelişmelerin yaşandığını hatırlatarak, "Çevre yolu, Van'ımızın gelişmesi, trafiğin rahatlaması ve yeni yaşam alanlarının açılması açısından çok önemlidir. Van Çevre Yolu ve Civarı Revizyon İmar Planı son etabı olan İpekyolu ilçemize ait imar uygulamaları itirazlarından sonraki son durumun askıya alınarak ilan sürecinin başlaması çok önemli bir gelişmedir. Beklentimiz ve temennimiz o dur ki bu süreç çok hızlı ilerlesin. Vatandaşlarımız da bu yeni gelişmeyle umarım kentin yararına olacak, çok fazla itirazın olmadığı bir sürecin parçası olurlar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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