Van Büyükşehir Belediyesinden duyuru

Van Büyükşehir Belediyesi, belediyeye personel alınacağı iddialarını yalanladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Son günlerde belediyemizle hiçbir ilgisi olmayan kişi veya kişilerle bazı web sitelerinin Van Büyükşehir Belediyemizde personel alımı olacağını, bu nedenle vatandaşlarımızdan işe yerleştirilmek üzere özgeçmiş ve para talep ettikleri yönünde duyumlar alınmaktadır. Van Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut durumda herhangi bir personel alım ilanımız yoktur. İlerleyen zamanlarda personel ihtiyacı olduğu takdirde geçmişte olduğu gibi personel alım ilanlarımız resmî web sitemiz ile Türkiye İş Kurumu resmî web sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Vatandaşlarımızdan, bu tür bilgilere itibar edilmemesini rica eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

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