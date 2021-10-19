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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciş’te ‘Muhtarlar Günü’ törenle kutlandı

İHA

Erciş’te ‘Muhtarlar Günü’ törenle kutlandı

Van’ın Erciş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.
İlçede görev yapan mahalle muhtarlarının katılım sağladığı tören, Erciş Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sabanbüken Mahalle Muhtarı Mustafa Yaşar’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erciş Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yaşar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu ve daire müdürlerinin de katıldığı program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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