Ramazan ayı ile beraber illerin imsakiye takvimi de araştırılıyor. Van İmsakiye 2022 takvimi, bu ilde yaşayan ve oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 günlük Van imsakiye takvimi paylaşılırken Van iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri de belli oldu. Peki, Diyanet Van imsakiyesi ile Van iftar saati ve sahur vakti kaçta? İşte, Van iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri...

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