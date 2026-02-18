Van Ramazan İmsakiye 2026:Van'da iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Van sahur ve iftar saati duyuruldu. Doğu Anadolu'nun Van ilinde oruç tutacak olan vatandaşlar ''Van'da iftar saati ne zaman, saat kaçta okunacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmeye özen gösterenler ise günlük olarak imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini öğrenmek istiyorlar. İşte, 2026 Van imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
Mübarek Ramazan ayı boyunca oruç tutmaya özen gösteren Müslümanlar günlük sahur ve iftar saatlerini yakından takip etmeye başladı. İl il farklılık gösteren sahur ve iftar saatleri dolasıyla Van'da ikamet edenler ilk kez sahura ne zaman kalkacaklarını, imsak vaktinin ne zaman olduğunu ve iftar vaktinin kaçta olduğunu da araştırıyor. Peki Van’da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte, 2026 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Van sahur ve iftar saati
VAN’DA İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Van İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Çarşamba günü sahur vakti saat 05:24'te bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Çarşamba akşamı 17:55 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19:11'te okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05:23 olacak.
RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR
Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)
"Rabbimiz! Bize dün ya da ve ahirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru." (Bakara Suresi, 201. ayet)
"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)
"Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)
SAHUR DUASI
Peygamber Efendimiz sahur esnasında ‘’Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…" sahur duasını okurmuş.
İFTAR DUASI
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
İFTAR DUASI ANLAMI
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
VAN İMSAKİYE 2026
Van’ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Van İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Van 2026 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Van ilinin 13 ilçesi vardır.
Bahçesaray
Başkale
Çaldıran
Çatak
Edremit
Erciş
Gevaş
Gürpınar
İpekyolu
Muradiye
Özalp
Saray
Tuşba
Van’ın tüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.