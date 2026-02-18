Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Van İmsakiye 2026 - Van'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve oruç imsak saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Van İmsakiye 2026: Van'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Van sahur ve iftar saati duyuruldu. Doğu Anadolu'nun Van ilinde oruç tutacak olan vatandaşlar ''Van'da ilk sahur ve iftar saati ne zaman, saat kaçta okunacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmeye özen gösterenler ise günlük olarak imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini öğrenmek istiyorlar. İşte, 2026 Van imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 19:16 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mübarek Ramazan ayı boyunca oruç tutmaya özen gösteren Müslümanlar günlük sahur ve iftar saatlerini yakından takip etmeye başladı. İl il farklılık gösteren sahur ve iftar saatleri dolasıyla Van'da ikamet edenler ilk kez sahura ne zaman kalkacaklarını, imsak vaktinin ne zaman olduğunu ve iftar vaktinin kaçta olduğunu da araştırıyor. Peki Van'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte, 2026 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Van sahur ve iftar saati

        2

        VAN'DA İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Van İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Çarşamba günü sahur vakti saat 05:24'te bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Çarşamba akşamı 17:55 olarak açılacak.

         

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19:11'te okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05:23 olacak.

         

        VAN RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

        3

        RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR

        Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

        "Rabbimiz! Bize dün ya da ve ahirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru." (Bakara Suresi, 201. ayet)

        "Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)

        "Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)

         

        SAHUR DUASI

        Peygamber Efendimiz sahur esnasında ''Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…" sahur duasını okurmuş.

         

        İFTAR DUASI

        "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü." 

        4

         

        İFTAR DUASI ANLAMI 

        "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

         

        5

         

         

        VAN İMSAKİYE 2026

        Van'ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Van İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Van 2026 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

         

        Van ilinin 13 ilçesi vardır. 

        Bahçesaray

        Başkale

        Çaldıran

        Çatak

        Edremit

        Erciş

        Gevaş

        Gürpınar

        İpekyolu

        Muradiye

        Özalp

        Saray

        Tuşba

        Van'ın tüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.   

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"