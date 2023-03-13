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Van'ın Japon gelini Şibahara, Türk örf ve adetlerini öğrendi

Japonya'ya çalışmak için giden Adnan Çimen, orada tanışarak evlenme kararı aldığı Ryoko Şibahara ile Van'ın Erciş ilçesinde evlendi. Japon gelin Ryoko Şibahara Çimen, düğünde halay çekebilmek için çok pratik yaptığını belirtti

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AA

  • Van'dan çalışmak için Japonya'ya giden 27 yaşındaki duvar ustası Adnan Çimen, orada tanışarak evlenme kararı aldığı 22 yaşındaki Ryoko Şibahara ile Erciş ilçesinde düzenlenen düğün töreniyle hayatını birleştirdi.
  • Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

    AA'nın haberine göre inşaat işlerinde çalışmak üzere 2018'de Japonya'ya giderek Osaka kentine yerleşen Çimen, burada çalıştığı sırada tanıştığı Şibahara ile arkadaş oldu.
  • Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

    Bir süre sonra aralarındaki sevgiyi evlilikle taçlandırmak isteyen Çimen ve Şibahara çifti, ailelerinin de desteğiyle Van'da düğün yapmaya karar verdi.
  • Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

    Şibahara'nın üniversite eğitimi tamamlamasıyla Erciş ilçesine gelen çift, yörenin gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.
  • Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

    Düğün için Van'a gelen Şibahara'nın annesi, babası, teyzesi ve kız kardeşi de geleneksel kıyafetleriyle halay çekti, yöresel yemeklerden yedi.
  • Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

    Misafirlerini en iyi şekilde ağırlayan, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiren Çimen ve ailesi, geline de Türk örf ve adetlerini gösterdi. Japon aile de samimi tavırları ve sıcakkanlılıklarıyla Ercişlilerin gönlüne girdi.
  • Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

    "ANNEM RYOKO DİYEMEYİNCE RUKEN İSMİNİ VERDİ"

    Çimen, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Japonya'ya gitmeye karar verdiğini söyledi. Yabancı dil öğrenme düşüncesiyle bu kararı aldığını belirten Çimen, şöyle konuştu:
  • Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

    "Japonya'da inşaat sektöründe çalışmaya başladım. Arkadaşımın restoranında akşam yemek yerken Ryoko geldi ve o şekilde tanıştık. Sonra iletişimimiz devam etti ve arkadaş olduk. Eşim biz tanıştığımız dönemde üniversite öğrencisiydi ve bu nedenle evlilik kararına sıcak bakmadık.
  • Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

    Üniversiteyi bitirdikten sonra evlenmeye karar verdik ve ailesine bu kararımızı açıkladık. Evliliğimize onay veren ailesine Van'a davet ettim ve kültürümüzü anlattım. Buradaki yakınlarımız da çok sıcak karşıladı, misafirperverliğimizi en güzel şekilde gösterdi. Buna da çok şaşırdılar."
  • Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

    Kendi gelenek ve göreneklerine uygun bir düğün yaptıklarını anlatan Çimen, "Yabancı oldukları bir alan ama beğendiler. Çünkü bizim insanımız çok yardımsever. Annemle konuştuğumda gelininin ismini sordu, Ryoko dedim. 
  • Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

    Telaffuz edemeyeceğini anladığında 'ona Ryoko değil Ruken diyeceğim' dedi. Güldük, evdekiler de Ruken demeyi tercih etti. Eşim ailemle iletişim kurabilmek için okuduğu üniversitede Türkçe bölümünü tercih etti. Tanıştıktan sonra ben de yardım ediyorum, kendisi de çabalıyor zaten. Türkçe konuşuyor" ifadelerini kullandı.
  • Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

    "HALAY İÇİN PRATİK YAPTIM"

    Ryoko Şibahara Çimen ise Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Japonya'dan geldim. Öğrenciydim, şimdi evlendim ve bir süre sonra işe başlayacağım. Türkiye'de yemekleri çok seviyorum ama daha özel bir şey var burada, o da kedileri. 
  • Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

    Ben kedileri çok seviyorum. Burada Van kedileri var. Onları gördüm. Çok güzellerdi. Tüyleri beyaz, gözleri mavi ve sarı. Düğünde halay çekebilmek için çok pratik yaptım. 
  • Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

    Hem Japonya'da hem de burada çocuklarla çalışırken çok eğlendim. Burada eşimin ailesini tanıdım, geleneklerini öğrendim, yemeklerini çok sevdim" diye konuştu.
  • Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

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