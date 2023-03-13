Annesi Ruken ismini verdi... İşte Van'ın Japon gelini

"HALAY İÇİN PRATİK YAPTIM"

Ryoko Şibahara Çimen ise Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Japonya'dan geldim. Öğrenciydim, şimdi evlendim ve bir süre sonra işe başlayacağım. Türkiye'de yemekleri çok seviyorum ama daha özel bir şey var burada, o da kedileri.