Van polisinden Bakan Soylu'ya destek

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Meral Yıldız'ın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'ın Saray İlçesi Çakmakköy Mahallesi'nde tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, 221 paket halinde 107 kilo 950 gram Eroin Maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak C.K. ve Ş.K., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ele geçirilen uyuşturucu paketlerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amaçlı "Bin parça" yazıldı.