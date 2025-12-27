Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Vanspor FK Van Spor FK: 4 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Van Spor FK: 4 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Van Spor FK, evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Ivan Cedric, Emir Bars, Medeni Bingöl ve Muhammed Çoksu'nun golleriyle farklı kazanan Van Spor FK, puanını 27'ye yükseltti. Hatayspor ise haftayı 6 puanla tamamladı.

        Giriş: 27.12.2025 - 18:24 Güncelleme: 27.12.2025 - 18:24
        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Van Spor FK ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 40'ta Ivan Cedric, 45+1'de Emir Bars, 67'de Medeni Bingöl ve 90. dakikada Muhammed Göksu attı.

        Bu sonucun ardından Van Spor FK ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkardı ve puanını 27'ye yükseltti. Hatayspor ise 6 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Van Spor FK, Boluspor'u ağırlayacak. Hatayspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak.

